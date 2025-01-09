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WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов о состоянии экономики Китая

WSJ: Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов о состоянии экономики Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин пришел в ярость после слов экономиста Гао Шаньвэня, который на форуме в Вашингтоне усомнился в надежности данных об экономическом росте Китая, говорят источники Wall Street Journal.

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