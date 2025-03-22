Папе римскому придется заново учиться говорить после терапии

Папа римский Франциск медленно восстанавливается. Понтифику придется заново учиться говорить после длительного применения искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил кардинал католической церкви Виктор Мануэль Фернандес, Reuters.
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