Богословская отнеслась к гиду против сексуализации атлеток как к милой шутке

Серебряный призёр Олимпиады-1992 по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на то, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях.