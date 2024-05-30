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На Солнце произошла новая мощная вспышка: последствия не заставят себя ждать

На Солнце произошла новая мощная вспышка: последствия не заставят себя ждать

Рассказываем, что известно о новой мощной вспышке на Солнце высшего класса X.На Солнце произошла новая мощная вспышка класса X.

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