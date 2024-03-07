В Генштабе РФ не исключают, что конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

Развитие конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе. Такое мнение в своей статье для издания «Военная мысль» высказал начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
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