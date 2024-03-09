ДМИТРИЙ СМИРНОВ «Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»: Страшные времена вездесущего KGB вернулись - русские разведчики проводят на Западе «невероятно крутые операции».
«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья.
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5 час.
Галина Смирнова
Может, пора тогда уже переходить к вредительству? И терроризму? Между прочим, врага следует держать в панике! :-)
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4 час.
Юрий Золотарев
Ну "ковбои", мать вашу! Как ни слезут с лошади - всё в го-но ногой! А вы думали, поганки, Россия будет молча сидеть и глотать сопли, наблюдая, как вы над ней изгаляетесь?? Жрите супчик, который САМИ заварили!
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4 час.
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