«Европа выгнала шпионов Владимира Путина. Теперь они вернулись»

Может, пора тогда уже переходить к вредительству? И терроризму? Между прочим, врага следует держать в панике! :-)

Юрий Золотарев

Ну "ковбои", мать вашу! Как ни слезут с лошади - всё в го-но ногой! А вы думали, поганки, Россия будет молча сидеть и глотать сопли, наблюдая, как вы над ней изгаляетесь?? Жрите супчик, который САМИ заварили!