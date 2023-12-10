В Израиле прогнозируют еще два месяца интенсивных боев с ХАМАС в секторе Газа

Интенсивные боевые действия против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будут продолжаться еще не менее двух месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источники.
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