Хиромантия: разоблачение

Спойлер: линии на ладонях нужны только для того, чтобы мы могли их свободно сгибать и разгибать. Многие люди до сих пор верят не только в экстрасенсов, но и в наукоподобные эзотерические дисциплины, например в хиромантию.
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