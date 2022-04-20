Остался последний шанс: Володин предложил Европе еще раз подумать о покупке газа за рубли

Ряд европейских стран все еще обдумывают, оплачивать ли им российский газ за рубли. Однако, напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, Россия — единственная страна, способная спасти Евросоюз от энергетического коллапса.