Колумбийский спектакль «Полковнику никто не пишет» показали на фестивале им. Чехова

В рамках XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова прошел показ спектакля колумбийского режиссера Хорхе Али Триана «Полковнику никто не пишет» по одноименной повести Габриэля Гарсиа Маркеса.
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