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ServiceNow превзошла верхнюю границу прогнозов во II квартале 2026

ServiceNow превзошла верхнюю границу прогнозов во II квартале 2026

Американский разработчик облачных платформ для автоматизации бизнес-процессов ServiceNow опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, превзойдя верхнюю границу собственного прогноза по всем ключевым показателям выручки и рентабельности.

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