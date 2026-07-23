ServiceNow превзошла верхнюю границу прогнозов во II квартале 2026

Американский разработчик облачных платформ для автоматизации бизнес-процессов ServiceNow опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, превзойдя верхнюю границу собственного прогноза по всем ключевым показателям выручки и рентабельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии