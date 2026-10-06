Песков назвал поздравления близких главным для Путина в день рождения

Дмитрий Песков рассказал, что главное для Владимира Путина в его день рождения — это поздравления от родных и близких.
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