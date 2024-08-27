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Белгородский губернатор Гладков назвал контролируемой ситуацию на границе

Белгородский губернатор Гладков назвал контролируемой ситуацию на границе

Ситуация на границе Белгородской области и Украины остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя сообщения о попытках прорыва ВСУ на территорию области.

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