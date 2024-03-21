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Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас потребовал, чтобы президента России Владимира Путина больше не называли президентом, вместо этого он предложил якобы подходящие, с его точки зрения, слова "вождь" и "фюрер".

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