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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала химиотерапию после обнаружения рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала химиотерапию после обнаружения рака

Принцесса Уэльская, более известная как Кейт Миддлтон, ведет борьбу с раком. Как объявили из Кенсингтонского дворца, она сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаружения опухоли в брюшной полости в ходе тестов, проведенных после операции в январе, .

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