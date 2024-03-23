Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала химиотерапию после обнаружения рака

Принцесса Уэльская, более известная как Кейт Миддлтон, ведет борьбу с раком. Как объявили из Кенсингтонского дворца, она сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаружения опухоли в брюшной полости в ходе тестов, проведенных после операции в январе, .