Абдулганиев: предприниматели Заинска готовы развиваться

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей В рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортных условий для предпринимательства, поставленной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Заинский муниципальный район посетили руководитель Общественной приемной уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Евгений Безроднов и руководитель проектов АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»» Дина Исхакова, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.