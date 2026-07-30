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Татар-информ

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Абдулганиев: предприниматели Заинска готовы развиваться

Абдулганиев: предприниматели Заинска готовы развиваться

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей В рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес и созданию комфортных условий для предпринимательства, поставленной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Заинский муниципальный район посетили руководитель Общественной приемной уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Евгений Безроднов и руководитель проектов АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»» Дина Исхакова, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

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