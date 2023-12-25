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СМИ: бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

СМИ: бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

На данный момент удалось выкупить около 150 бортов В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые ранее выделили на покупку самолетов у иностранных собственников.

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