СМИ: бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

На данный момент удалось выкупить около 150 бортов В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, которые ранее выделили на покупку самолетов у иностранных собственников.
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