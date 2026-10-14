16-летний житель Казани передали мошенникам миллион рублей, испугавшись угроз. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.