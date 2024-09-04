Режиссер Шахназаров нашел на фронте повод для отмены праздников в городах РФ

Лучше бы как следует защитили все важные объекты по всей России и подумали бы как людей российских сберечь

TF

Tatyana Fedotova

Деньги нужно тратить на то, что нужно стране, а не на то, что им хочется. Этим богачам сволочам. У них по несколько паспортов, им то что. Напакастили и слиняли. А мы подыхай. Нам бежать не куда и не на что.