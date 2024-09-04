Советский и российский режиссер Карен Шахназаров нашел на фронте повод для отмены праздников в регионах.
Режиссер Шахназаров нашел на фронте повод для отмены праздников в городах РФ
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Тут уж нужно выбирать. Или победа, или праздники
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19 час.
Tatyana Fedotova
Лучше бы как следует защитили все важные объекты по всей России и подумали бы как людей российских сберечь
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19 час.
TF
Tatyana Fedotova
Деньги нужно тратить на то, что нужно стране, а не на то, что им хочется. Этим богачам сволочам. У них по несколько паспортов, им то что. Напакастили и слиняли. А мы подыхай. Нам бежать не куда и не на что.
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19 час.
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