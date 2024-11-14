Береговая охрана США увидела угрозу в присутствии в Арктике РФ и КНР

Береговая охрана США считает, что возросшее присутствие России и Китая в Арктике, а также их сотрудничество в регионе представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил заместитель командующего операциями Береговой охраны вице-адмирал Питер Готье.
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