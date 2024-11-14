Береговая охрана США увидела угрозу в присутствии в Арктике РФ и КНР

Береговая охрана США считает, что возросшее присутствие России и Китая в Арктике, а также их сотрудничество в регионе представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил заместитель командующего операциями Береговой охраны вице-адмирал Питер Готье.