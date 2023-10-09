Патрик Беверли показал Джейлену Брауну жест «слишком маленький»

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли поиздевался над звездой «Бостона» Джейленом Брауном. Беверли во время предсезонного матча между командами справился с Брауном 1 на 1 и показал жест «слишком маленький».
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