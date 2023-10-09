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Патрик Беверли показал Джейлену Брауну жест «слишком маленький»

Патрик Беверли показал Джейлену Брауну жест «слишком маленький»

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли поиздевался над звездой «Бостона» Джейленом Брауном. Беверли во время предсезонного матча между командами справился с Брауном 1 на 1 и показал жест «слишком маленький».

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