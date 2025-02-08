В Ростове-на-Дону организуют ПВР для людей, эвакуированных из-за атаки БПЛА

Пункт временного размещения подготовят для жителей, эвакуированных из домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 8 февраля в своем Telegram-канале.
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