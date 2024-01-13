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Врёшь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

Врёшь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

«Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.

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