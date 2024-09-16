Военнослужащие подразделений БПЛА обратили к Белоусову с предложением, как сберечь жизни бойцов

К министру обороны Андрею Белоусову обратились бойцы с фронта бойцы подразделений БПЛА. После громкой истории, связанной со смертью Гудвина и Эрнеста, которых, как они сами утверждали, перевели из пилотов дронов в пехоту и отправили в последний штурм, дроноводы выступили с предложением, как сберечь жизни бойцов.
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