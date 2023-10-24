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Корешков: Махачеву нужно 11 защит титула, чтобы обойти Джонса в рейтинге UFC

Корешков: Махачеву нужно 11 защит титула, чтобы обойти Джонса в рейтинге UFC

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал, что нужно сделать россиянину Исламу Махачеву, чтобы обойти Джона Джонса в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий.

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