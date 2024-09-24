Заместитель председателя ПК ВСНП встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун в понедельник в Пекине встретился с делегацией во главе с вице-спикером Национального собрания Венгрии, заместителем председателя Парламентской группы венгерско-китайской дружбы Лайошем Олахом.