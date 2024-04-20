Крупные немецкие компании (включая VW) подсели на «китайскую иглу»

По словам финансового директора группы технологий программного обеспечения Siemens Ральфа Томаса, немецким компаниям, в том числе автопроизводителям, потребуются десятилетия, чтобы снизить свою зависимость от Китая.
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