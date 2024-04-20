За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 933 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин
    вот это прогресс! лучше бы оцинкованный кузов сделаликак на джимни, а то одна зима и привает рыжики, у сузуки такой п...Niva Travel – теп...
  • Людмила Абрамова
    лишать прав ..какие 13 сутокМосквич на BMW «н...
  • Астон Мартин
    а своего производителя кто то собирается защищать ???🤔Эти бренды из КНР...

Крупные немецкие компании (включая VW) подсели на «китайскую иглу»

Крупные немецкие компании (включая VW) подсели на «китайскую иглу»

По словам финансового директора группы технологий программного обеспечения Siemens Ральфа Томаса, немецким компаниям, в том числе автопроизводителям, потребуются десятилетия, чтобы снизить свою зависимость от Китая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх