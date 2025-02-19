Администрация Гагарина рассказала о прекращении движения по мосту на улице Новой

Ограничения будут действовать до завершения капремонта Представители управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Гагаринского округа заявили, что с 1 марта 2025 года прекращается движение в райцентре по мосту на улице Новая.
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