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А ничего, что Израиль существует по причине легитимности ООН?

Наконец-то Израиль и США изолировали весь остальной мир"ООН лишилась легитимности" — заявил постпред Израиля после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее, о немедленном прекращении огня в Газе.

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