Полиция ЮВАО задержала подозреваемых в разбойном нападении на Донецкой улице

Сотрудниками полиции ЮВАО совместно с коллегами из Московского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны трое злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.