Солнышко, «пили»! Чиновники придумали экологически чистый механизм «осваивания» средств налогоплательщиков

Губернатор, видимо, хочет слупить с населения побольше денег и поделить их с «бизнесменами» Иван Рыбин Фото: Zuma/TASS Власти Ростовской области придумали новый способ «попила» бюджетных средств — в регионе построят солнечную электростанцию.