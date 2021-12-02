Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сидоров
    Ювенальщиков совершивших такое преступление необходимо судить открытым судом."ЕСЛИ МОЖЕТЕ – ПО...
  • Сергей Пантюхин
    Просто надо сесть и  наблюдать, как они пожирает друг другаАлександр Роджерс...
  • Владимир Кузин
    👍"Я пришел плюнуть...

Солнышко, «пили»! Чиновники придумали экологически чистый механизм «осваивания» средств налогоплательщиков

Солнышко, «пили»! Чиновники придумали экологически чистый механизм «осваивания» средств налогоплательщиков

Губернатор, видимо, хочет слупить с населения побольше денег и поделить их с «бизнесменами» Иван Рыбин Фото: Zuma/TASS Власти Ростовской области придумали новый способ «попила» бюджетных средств — в регионе построят солнечную электростанцию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх