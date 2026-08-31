Обвинения в адрес швейцарских СМИ Российское посольство в Берне выступило с заявлением, в котором обвинило швейцарские СМИ в давлении на людей, положительно относящихся к России или поддерживающих контакты с российскими дипломатами.
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