Какой церковный праздник отмечают 5 февраля: День памяти святых мучеников Клемента и Агафангела Ирина ЛысенкоВ понедельник, 5 февраля 2024 года, православные отмечают религиозный праздник, который можно узнать, обратившись к священнослужителю или открыв календарь церковных событий.
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