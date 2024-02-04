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Какой церковный праздник отмечают 5 февраля: День памяти святых мучеников Клемента и Агафангела

Какой церковный праздник отмечают 5 февраля: День памяти святых мучеников Клемента и Агафангела

Какой церковный праздник отмечают 5 февраля: День памяти святых мучеников Клемента и Агафангела Ирина ЛысенкоВ понедельник, 5 февраля 2024 года, православные отмечают религиозный праздник, который можно узнать, обратившись к священнослужителю или открыв календарь церковных событий.

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