Саперы «Центра» выявили мины-ловушки и FPV-«ждунов» в Доброполье

Страна и люди

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» при выполнении боевых задач по разминированию подъездных и логистических маршрутов на Добропольском направлении СВО выявили несколько мин-ловушек и FPV-«ждуны».