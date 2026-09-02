Саперы «Центра» выявили мины-ловушки и FPV-«ждунов» в Доброполье

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» при выполнении боевых задач по разминированию подъездных и логистических маршрутов на Добропольском направлении СВО выявили несколько мин-ловушек и FPV-«ждуны».
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