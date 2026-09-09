Илон Маск в панике: российская «Волна» готова подавить спутники Starlink во всем мире

Российский оборонно-промышленный комплекс совершил качественный скачок в области радиоэлектронной войны: на предприятиях развёрнуто серийное производство комплекса «Волна-Купол-Гарант».
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Вот только не понятно,а почему указали только название завода и г.Симферополь ,а поточнее местоподожение...,а так же ФИО директора и главного инженера,зачем усложнять задачу хохлам по поиску?
Сколько стоит СВЧ импульс по сравнению с запуском и самим спутником.. Это - открытие..
Интересно,это для защиты России или га продажу?
Вот только, с извечной российской бюрократией и волокитой, когда эта чудо-глушилка встанет на защиту рубежей России? 10 лет на согласования, внедрение, доработки.... А "Волна" нужна на фронте и в тылу уже вчера...