БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 622 подписчика

Илон Маск в панике: российская «Волна» готова подавить спутники Starlink во всем мире

Илон Маск в панике: российская «Волна» готова подавить спутники Starlink во всем мире

Российский оборонно-промышленный комплекс совершил качественный скачок в области радиоэлектронной войны: на предприятиях развёрнуто серийное производство комплекса «Волна-Купол-Гарант».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

Вот только, с извечной российской бюрократией и волокитой, когда эта чудо-глушилка встанет на защиту рубежей России? 10 лет на согласования, внедрение, доработки.... А  "Волна" нужна на фронте и в тылу уже вчера...