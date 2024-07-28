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Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

# Чернильница   Небольшая, но довольно любопытная история приключилась в городе Видное, где очередной «герой» продемонстрировал всю свою любовь к коренному населению страны в которой он находится, ну и заодно к правоохранительным органам.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Как в детском садике, опять извинится и дальше вертеть будет, нынче Россия болеет толерантностью, иммунитет страны отключен
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5 час.
Анастасия Гончарова
чушь сплошная кто то спецом распространяет эту х..ю для межнациональной розни..наверное свинокомплекс никак не унимается твари...😡
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2 час.
Natalija Osminina
Так это же реальный случай. Есть записи. Найдут.
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2 час.

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