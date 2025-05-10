Армия Пакистана уничтожила аэродром в городе Барнала в Индии

Пакистанские войска нанесли удар по аэродрому в индийском городе Барнала в штате Пенджаб. В Межведомственной службе по связям с общественностью Вооружённых сил Пакистана (ISPR) заявили о полном уничтожении объекта.
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