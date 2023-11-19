Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON Граждане Украины не хотят сражаться за свое государство и лишь мечтают сбежать из него, пишет журналист Моника Шоуолтер в статье для издания American Thinker.
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