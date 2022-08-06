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Классический рамный Land Rover Defender вернулся на конвейер — по цене как три новых автомобиля

Классический рамный Land Rover Defender вернулся на конвейер — по цене как три новых автомобиля

Подразделение Land Rover Classic анонсировало начало продаж лимитированной серии классического внедорожника Land Rover Defender, которая получила название Defender Works V8 Trophy II.

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