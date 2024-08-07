В Караганде на новое место перенесут один из ранее установленных скоростемеров

Скоростемер, установленный в районе торгового дома «Абзал», перенесут на перекресток проспекта Бухар жырау и улицы Толепова, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области сообщает корреспондент ekaraganda.
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