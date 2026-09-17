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«Әйе, мин сезнең кебек популяр түгел...» - Гүзәлиянең иҗади идеясен рөхсәтсез алганнар

«Әйе, мин сезнең кебек популяр түгел...» - Гүзәлиянең иҗади идеясен рөхсәтсез алганнар

Татар эстрадасының бер популяр артисты автор-башкаручы Гүзәлиянең иҗади идеясен, рөхсәт сорамыйча, үзенең яңа концерт программасына керткән.

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