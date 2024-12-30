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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Саггс получил травму кисти в матче с «Бруклином»

Защитник «Мэджик» Джейлен Саггс получил растяжение связок правой кисти во второй четверти матча с «Нетс» (102:101).

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