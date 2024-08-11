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Спички - не игрушка

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Враг бросает населённые пункты - в Киеве начался раскол. Уничтожены организаторы вторжения в приграничье: Сводка с фронтов СВО

Враг бросает населённые пункты - в Киеве начался раскол. Уничтожены организаторы вторжения в приграничье: Сводка с фронтов СВО

Резервы, которые враг отвёл с критических направлений для вторжения в Курск, сыграли свою роль, но вряд ли так, как рассчитывали украинцы - ВСУ бросают населённые пункты на Покровском направлении, что ухудшает и без того критическую обстановку на фронте.

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