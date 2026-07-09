Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

В «Северном Артеке» построили новые корпуса и готовятся принимать детей круглый год

В «Северном Артеке» построили новые корпуса и готовятся принимать детей круглый год

На развитие детского центра в Холмогорском округе за три года направили более 150 миллионов рублей.Детский центр «Северный Артек» в Холмогорском округе получил более 150 млн рублей на развитие за последние три года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии