В «Северном Артеке» построили новые корпуса и готовятся принимать детей круглый год

На развитие детского центра в Холмогорском округе за три года направили более 150 миллионов рублей.Детский центр «Северный Артек» в Холмогорском округе получил более 150 млн рублей на развитие за последние три года.
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