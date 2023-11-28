Автоэксперт допустил блокировку ввезенных в Россию автомобилей

Специалист добавил, что сделать это очень сложно Директор по сервису ГК "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов допустил возможность блокировки автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, но при этом отметил, что провернуть такое очень сложно.
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