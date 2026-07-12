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В ТПУ создали метод более точного определения орбит космических аппаратов

В ТПУ создали метод более точного определения орбит космических аппаратов

Способ точнее вычислять согласованное значение гравитационной постоянной Ньютона, играющей важнейшую роль при расчетах в решении задач космической навигации и при определении массы небесных тел, разработали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), 9 июля сообщила пресс-служба вуза.

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