В ТПУ создали метод более точного определения орбит космических аппаратов

Способ точнее вычислять согласованное значение гравитационной постоянной Ньютона, играющей важнейшую роль при расчетах в решении задач космической навигации и при определении массы небесных тел, разработали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), 9 июля сообщила пресс-служба вуза.
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