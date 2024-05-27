За сутки до судилища. Завтра в ООН на сербский народ попытаются поставить клеймо «геноцидного»

22 мая 2,4K прочитали Мифический «геноцид» продолжает использоваться в качестве антисербской политико-идеологической «дубины» Завтра, 23 мая, все сербские монастыри, включая афонский Хиландар, будут возносить молитвы Богу за сербский народ и сербскую государственность.
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