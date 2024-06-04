Захарова назвала американское право декадентским артхаусом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 5 июня, комментируя одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвала «право по-американски» декадентским артхаусом.
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