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В России объяснили интерес Запада к Украине корыстными целями

В России объяснили интерес Запада к Украине корыстными целями

Интерес западных государств к Киеву обусловлен корыстными целями — Украина нужна им только в качестве источника сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, о чем западные политики не стесняются открыто говорить.

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