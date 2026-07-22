Интерес западных государств к Киеву обусловлен корыстными целями — Украина нужна им только в качестве источника сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, о чем западные политики не стесняются открыто говорить.
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