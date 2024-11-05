Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США "округами-тесками" кандидатов

Компания Google объявила на своей странице в соцсети Х об исправлении проблемы в поисковике, из-за которой информация о местонахождении участков для голосования за кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы была скрыта.
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